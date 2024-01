Scandalo Inter-Verona, lo youtuber En3rix: “Una vergogna. Lo scudetto finirà nei tribunali”

Il noto youtuber Andrea Pirrera, alias En3rix, si scaglia contro l’arbitraggio in un video su Tik Tok dopo Inter-Verona.

Non si placano le polemiche e l’indignazione nel mondo del calcio dopo gli episodi controversi avvenuti durante la partita Inter-Verona, culminata con la rete decisiva dei nerazzurri, convalidata nonostante un evidente fallo di Bastoni a palla lontana. La mancata reazione da parte dell’arbitro Fabbri e del VAR Nasca ha scatenato l’incredulità non solo dei giocatori del Verona ma anche di numerosi appassionati di calcio.

La situazione ha suscitato l’ira e l’indignazione di Andrea Pirrera, noto youtuber e influencer più comunemente conosciuto come En3rix. In un video pubblicato su Tik Tok, En3rix ha espresso il suo sdegno riguardo alla decisione arbitrale: “Mi dovete dire come si fa a non annullare una rete del genere. Com’è possibile che quaranta persone dentro la sala del VAR non vedano una gomitata a palla lontana?”

Le accuse di En3rix non si limitano solo all’errore arbitrale, ma si estendono anche alle presunte preferenze a favore dell’Inter: “Mi dovete dire perché noi siamo qui ogni settimana a lamentarci di errori e aiuti arbitrali a favore dell’Inter. Le parole del direttore sportivo del Verona sono gravissime. Un dirigente, uomo di calcio che va a parlare di malafede in conferenza stampa. Dichiarazioni gravissime di un personaggio che con il calcio ci lavora.”

L’influencer non ha esitato a esprimere la sua preoccupazione per il futuro dello scudetto, suggerendo che potrebbe finire nei tribunali: “Quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti. Questo scudetto finirà nei tribunali perché stiamo assistendo ad uno degli scandali più gravi della storia del calcio recente. Vergogna.”