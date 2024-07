Dimaro, Osimhen e Mario Rui avversari-amici: seduta odierna caratterizzata dal divertimento

Allenamento all’insegna del divertimento per il Napoli, con Osimhen che ha conquistato la scena e i sorrisi dei compagni.

È stata una mattinata all’insegna del divertimento e dello spirito di squadra sul campo di Carciato a Dimaro. Al terzo giorno di ritiro estivo in Trentino, i giocatori del Napoli hanno vissuto un allenamento caratterizzato da intense e coinvolgenti sfide 3 vs 3. Il clima era disteso e i sorrisi non sono mancati, con Victor Osimhen e Mario Rui protagonisti di un’esilarante sfida tra amici e avversari.

La sessione di oggi ha visto Osimhen, centravanti nigeriano, prevalere su Mario Rui in un acceso duello amichevole. Dopo una serie di giocate brillanti, Osimhen ha avuto la meglio, e non ha perso occasione per stuzzicare il suo compagno di squadra portoghese con battute scherzose e ironiche. Il buon umore e la complicità tra i giocatori hanno reso l’esercizio particolarmente apprezzato, dimostrando ancora una volta la coesione e il buon spirito che caratterizzano il gruppo.

Tra i protagonisti principali dell’allenamento, si sono distinti anche Rafa Marin, Walid Cheddira e Natan, che hanno brillato nella loro performance. È interessante notare che solo dodici giocatori hanno partecipato attivamente alla fase con la palla: oltre a Osimhen e Rui, erano presenti Cheddira, Natan, Ostigard, Gaetano, D’Avino, Mazzocchi, Politano, Cajuste, Marin e Popovic. Anche i quattro portieri convocati da mister Antonio Conte sono stati tenuti sotto osservazione, confermando l’importanza di ogni componente della squadra in questo periodo di preparazione.