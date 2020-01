Di Lorenzo chiama il San Paolo: “Pieno fa la differenza”

Giovanni Di Lorenzo chiama l’affetto del San Paolo: “Quando è pieno fa la differenza” dice il giocatore durante un’intervista a Sky.

Napoli-Inter. Parole non utilizzate a caso quelle di Giovanni Di Lorenzo, dato che gli azzurri cominceranno un ciclo di partite terribile a gennaio, di cui tre da giocare in casa. Si comincia con l’Inter il 6, poi ci sarà la trasferta con la Lazio e le due in casa con Fiorentina e Juventus. Di Lorenzo chiama il San Paolo perché sa che può essere l’arma giusta per cambiare definitivamente il campionato del Napoli. Il tour de force di gennaio può essere uno spartiacque lo sa bene il terzino ex Empoli che a Sky dice: “Dobbiamo recuperare punti in campionato“. Di Lorenzo aggiunge: “Abbiamo avuto tempo per lavorare, ci siamo preparati bene, dobbiamo continuare a crescere partendo dal secondo tempo di Sassuolo. Inter? Abbiamo tre partite in casa e dobbiamo sfruttare questo fattore“.

Di Lorenzo e il San Paolo

I nerazzurri stanno lottando per lo scudetto mentre il Napoli da tempo ha dovuto abbandonare il sogno tricolore. L’obiettivo Europa è ancora alla portata della squadra di Gattuso, la qualificazione Champions League resta un sogno. Per Di Lorenzo il San Paolo può essere l’arma in più per raggiungere questo sogno: “E’ un fattore importantissimo per noi” dice il terzino che sull’Inter aggiunge: “Hanno due attaccanti molto forti, ma l’Inter non è solo Lukaku e Lautaro“. Nessuna paura di affrontare la squadra nerazzurra: “Noi siamo il Napoli, abbiamo attraversato un periodo particolare, ma è siamo una squadra forte e giocheremo sempre per vincere“. Si parla anche di Ancelotti con Di Lorenzo che aggiunge: “Sono arrivato al Napoli e lui mi ha dato grande fiducia, lo ringrazierò sempre per questo“. Chiusura sulla Nazionale di Mancini, che il calciatore ha conquistato proprio in maglia azzurra: “Sarebbe bellissimo andare agli europei, ma tutto passa per le prestazioni che faccio al Napoli“.