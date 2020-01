Vertonghen al Napoli, in Olanda ne sono sicuri: Ajax escluso

Jan Vertonghen fa un passo verso il Napoli. Dall’Olanda il De Telegraaf parla di un interessamento concreto. L’Ajax è tagliato fuori.

Il calciomercato in entrata per il Napoli potrebbe essere molto movimentato in questo mese di gennaio. Si attendono novità per Stanislav Lobotka, ma potrebbero arrivare anche altri giocatori. Vertonghen al Napoli potrebbe essere più di un semplice interesse, dall’Olanda fanno sapere che la trattativa è possibile. Il Tottenham vuole cederlo nella finestra di gennaio, per evitare di perderlo a zero a giugno. A 32 anni il difensore può dare ancora molto in Europa e quindi si sta guardando intorno. L’Ajax è tagliato fuori in questo momento, dato che il calciatore guadagna 4 milioni di euro. Il difensore non è disposto a tagliarsi troppo l’ingaggio, così si aprono altre soluzioni per il belga. Cristiano Giuntoli ci sta pensando, anche se le priorità in questo momento sono altre. Prima bisogna trovare un regista.

Vertonghen Napoli: strada in discesa

Con l’Ajax tagliato fuori a causa dell’ingaggio, il Napoli ha la strada libera per Vertonghen. Gli azzurri vogliono rafforzare il pacchetto arretrato, soprattutto se dovessero andare via calciatore come Tonelli e Hysaj. Il difensore ex Empoli è uno dei quattro sulla lista di sbarco e visti i primi fisici di Koulibaly e quelli di Manolas, la società partenopea sta pensando di prendere un altro giocatore in difesa. Con un’offerta minima il Tottenham lo lascerebbe partire senza fare troppe resistenze. Intanto si attendono notizie per Lobotka. La situazione è ancora bloccata, con il Celta Vigo che ha alzato le pretese. Intermediari sono a lavoro per convincere il club galiziano a cedere il giocatore, accettando l’offerta del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha alzato la posta arrivando fino a 18 milioni di fisso a cui si aggiungono i bonus, più di questo non offrirà, forte anche di un accordo col calciatore già trovato.