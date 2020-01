Mini abbonamento per il Napoli: ecco i prezzi. Vantaggi in Champions

Il Napoli lancia il mini abbonamento per il girone di ritorno. Attraverso il sito della SSCN Sono stati resi pubblici i prezzi. Vantaggi in Champions.

Mini abbonamento Napoli. In vista del girone di ritorno la SSCN ha avviato una nuova campagna di tesseramento per tutti coloro che vogliono accedere al San Paolo. L’iniziativa partirà già dalla sfida con la Fiorentina ed è rivolta a coloro che vogliono sottoscrivere un abbonamento il girone di ritorno. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale della società partenopea, dove ci sono anche tutte le specifiche per sottoscrivere la tessera. Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere a partire da venerdì 3 gennaio a partire dalle ore 15, saranno validi per il campionato di Serie A 2019-20.

Mini abbonamenti Napoli: i prezzi

Ecco quanto fa sapere la società partenopea: