Del Genio: “Il Napoli ha un nome per il mercato di gennaio”, Scotto: “Confermo tutto”

Il Napoli vuole fare acquisti sul mercato di gennaio, Cristiano Giuntoli sta lavorando per trovare rinforzi per Luciano Spalletti. Di Calciomercato si è parlato anche durante la trasmissione Terzo Tempo in onda su Tele A. Durante la discussione, il giornalista Giovanni Scotto ha detto: “Il Napoli sta monitorando il mercato e deve capire su quale nome puntare per il calciomercato invernale“.

Paolo Del Genio sul calciomercato del Napoli ha detto: “Reinildo Mandava è il nome per il calciomercato di gennaio del Napoli. Giuntoli lo sta monitorando con estrema attenzione e pare che vogliano prenderlo“. Anche Scotto ha confermato la notizia sul terzino de Lille. Altre conferme sul possibile passaggio di Mandava al Napoli sono arrivate in giornata da Ciccio Marolda. Nelle score settimane anche la redazione di Napolipiu aveva svelato un’accelerata di Giuntoli per Mandava. Insomma il Napoli sta facendo di tutto per assicurarsi il terzino, ora anche le cifre per l’operazione Mandava sembrano essere quelle giusto, tocca a giuntoli chiudere la trattativa.