Milan: Leao non gioca col Napoli

Rafa Leao non giocherà la partita Milan-Napoli, ancora problemi di infortuni per Stefano Pioli che deve fare a meno anche di Kjaer, Calabria e Rebic. La sfida tra Milan e Napoli sarà segnata anche dalle assenze. Nel Milan mancherà Leao che ritornerà solo nel 2022. Come riporta Corriere della Sera gli esami strumentali a cui si è sottoposto Leao hanno confermato la piccola lesione al bicipite femorale rimediata lo scorso 4 dicembre durante la gara con la Salernitana e quindi l’ex Lille salterà anche la gara del 22 dicembre contro l’Empoli. Tra gli indisponibili Pioli ha anche Kjaer e Rebic, mentre Calabria è in forte dubbio per la gara Milan-Napoli che si gioca domenica 19 dicembre. Una buona notizia arriva per Giroud che torna disponibile e mercoledì si allenerà di nuovo con i compagni.

Infortuni Napoli

Anche il Napoli deve fare la conta degli assenti. L’agente di Mario Rui ha fatto sapere che portoghese non giocherà con il Milan. A questo si aggiungono le assenze di Koulibaly e Osimhen. Il report dell’allenamento del Napoli di oggi al Konami Center, non fa bene sperare nemmeno per Lobotka. Anche la situazione Fabian Ruiz fa monitorata, dato che oggi il giocatore non si è allenato. Da capire anche la ripresa di Zielinski che si è sottoposto a tampone, risultato negativo.