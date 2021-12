Boga, fissato il prezzo dal Sassuolo: il Napoli ci pensa

Il Sassuolo può vendere Jeremie Boga, il Napoli sta seguendo da tempo il giocatore e l’addio di Insigne può dare impulso alla trattativa. Ma il Napoli non è l’unica squadra che sta seguendo Boga, che piace anche all’Atalanta oltre che allo Shaktar.

Le ultime novità di mercato su Boga sono rivelate da Goal.com. Secondo il portale sportivo il giocatore può essere ceduto dal Sassuolo, che valuta Boga 25 milioni di euro. A quanto pare l’Atalanta aveva offerta 20 milioni più bonus per Boga ma la società neroverde li ha rifiutati. Insomma se il Napoli vuole Boga deve offrire la cifra chiesta dal Sassuolo che non ha intenzione di abbassare le pretese. Il Napoli sta seguendo con grande attenzione la vicenda, anche perché c’è una grande incognita legata a Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli non rinnova con la società azzurra e le voci di calciomercato aumentano. Dalla Spagna segnalano il Toronto pronto a fare una mega offerta per Insigne, qualcosa che non si può rifiutare. Anche perché dall’Europa non arrivano segnali dai top club per Insigne.