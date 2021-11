De Nicola: “Napoli-Lazio vi dico come finirà la partita”

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, parla della sfida con Lazio e lancia il suo pronostico.

DE NICOLA SU NAPOLI-LAZIO

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 87tv . De Nicola si è soffermato sul match del Diego Armando Maradona che vedrà i partenopei affrontare la Lazio di Maurizio Sarri nel posticipo della quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A:

“Sarà una gara molto complicata, ma sono fiducioso. Dico che il Napoli vincerà 2 a 1″.

Alfonso De Nicola ha poi ricordato i tanti anni vissuti nel Napoli: “Avevo un rapporto bellissimo con tutti, dalla società ai calciatori. Sono rimasto molto legato a tutto l’ambiente”.

Alfonso De Nicola ha parlato anche di Antonio Cassano: “Ho un ottimo rapporto con lui: c’è una stima reciproca. Ha avuto una carriera straordinaria. Avrebbe potuto fare di più? Non sta a me stabilirlo. Antonio è un personaggio molto sincero, poco diplomatico, se pensa una cosa poi la deve necessariamente dire. Può darsi che abbia in qualche modo pagato questo suo aspetto caratteriale. Ma era un talento purissimo”.