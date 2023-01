Sampdoria e Napoli, triplo affare. De Maggio: Vi dico quando sarà ufficializzato

Il Triplo affare tra Sampdoria e Napoli secondo Valter de Maggio ufficializzato prima di domenica: tutti i dettagli.

Secondo il giornalista Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ufficialità della tripla operazione tra Sampdoria e Napoli arriverà prima di domenica. La trattativa prevede lo scambio di Zanoli e Bereszynski e il ritorno di Nikita Contini alla Sampdoria.

De Maggio ha affermato che: “Prima di domenica verrà ufficializzato il triplo affare: Bereszynski al Napoli con Zanoli alla Samp fino al 30 giugno prossimo e col rientro di Nikita Contini dal prestito.

Siamo ai dettagli ormai, verrà formalizzata tra domani e dopo domani, al massimo nella giornata di sabato: quindi prima di Sampdoria-Napoli”.

Inoltre, sembra che il Napoli non si muoverà ulteriormente in questo mercato di gennaio, a meno che Demme non venga ceduto. Tuttavia, si vocifera che il club non prenderà un sostituto. Al contrario, Giuntoli sta già lavorando per la sessione estiva.

In conclusione, il triplo affare tra Sampdoria e Napoli è pronto per essere ufficializzato. L’arrivo di Bereszynski e il ritorno di Nikita Contini saranno sicuramente un rinforzo per la squadra di Spalletti che potrà contare su due giocatori di esperienza. Nonostante il mercato di gennaio sia ormai agli sgoccioli, questa operazione rappresenta un colpo importante per il club partenopeo, che potrà affrontare il resto della stagione con maggiori certezze