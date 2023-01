A Milano ci credono: “L’Inter batte il Napoli” – LE FOTO

A Milano ci credono infatti diversi tifosi sono convinti che l’Inter batte il Napoli: fila fuori lo store ed al Duomo tante sciarpe nerazzurre

Dall’inviato a Milano – Sale l’attesa per il big match di stasera tra Inter e Napoli. Nelle piazze principali della città meneghina i tifosi nerazzurri si stanno infatti radunando per la partitissima che chiude la Sedicesima Giornata della Serie A insieme a Udinese-Empoli. Come consuetudine impone, in tanti non hanno voluto mancare il classico scatto davanti al Duomo di Milano con la sciarpa. “Forza Inter”, “Di padre in figlio” ed “Inter” sono le sciarpe più in uso con il Biscione onnipresente. Ascoltando i loro discorsi, la sensazione è che la squadra di Simone Inzaghi possa battere il Napoli, facendo un favore non solo a loro ma a tutta l’Italia che aspetta la caduta della capolista.

In virtù dei misfatti degli ultimi anni e del divieto di trasferta per i tifosi napoletani, di sciarpe azzurre non se n’è vista neanche una tra la mattinata ed inizio pomeriggio. Ma i supporters del Napoli ci saranno, con un numero che è previsto intorno alle 3mila unità, che però, per la maggior parte, sarà camuffata.

Fila all’Inter Store ed al Duomo tante fotografie con le sciarpe

Altra sfumatura da non dimenticare è poi il fatto che stasera saranno presenti a San Siro tanti tifosi provenienti dal resto d’Italia. Grazie alla calendarizzazione nelle festività natalizie ed alla pausa per diversi mestieri, tanti sostenitori hanno scelto di non perdersi il big match tra Inter e Napoli. Tra i più felici i bambini che avranno l’opportunità di assistere alla partita alla Scala del calcio. E che, durante la giornata, hanno intasato l’Inter Store, ubicato nella Galleria Passarella, con una fila per far defluire la folla.

E’ un vero peccato che i tifosi del Napoli non siano presenti, ma di certo Di Lorenzo & soci faranno di tutto per regalare una nuova enorme gioia ad un popolo che desidera continuare a sognare.