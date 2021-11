De Maggio: “Arriva un’ottima notizia per Luciano Spalletti”

Il Napoli di Luciano Spalletti è falcidiato dalle assenze, ma finalmente arriva una buona notizia, il recupero di Diego Demme. A rivelarlo è Valter De Maggio direttore di Radio Goal che ai microfoni di Radio Marte ha detto: “Finalmente arriva una buona notizia per il Napoli per il tecnico Luciano Spalletti. Demme è risultato negativo all’ultimo tampone per il Covid 19. Il calciatore ha svolto tutti gli accertamenti del caso ed andrà già al centro sportivo di Castel Volturno per allenarsi. Sicurmanete un ottimo recupero in vista delle prossime sfide di Serire A“.

Le condizioni di Osimhen

Intanto il Napoli gioca con lo Spartak Mosca in Europa League e lo fa con tanti assenti. Tra questi c’è anche Victor Osimhen che si è operato per ricomporre una frattura allo zigomo. I tempi di recupero del nigeriano sono molto lunghi. Sulle condizioni di Osimhen interviene anche De Maggio: “Per il nigeriano si parla di novanta giorni per rivederlo in campo” dice De Maggio che aggiunge: “In realtà la situazione è da definire. Potrebbero volercene di meno, ma anche di più. C’è anche il rischio che Osimhen venga operato una seconda volta. Insomma molto dipendeà dalla reazione che il giocatore avrà in seguito all’operazione“.