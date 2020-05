De Luca: “Non andate negli ospedali del Nord, qui le migliori cure”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha lanciato un appello ai cittadini campani: “Non andate negli ospedali del Nord Italia”.

Ritorna a parlare in diretta streaming il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca che ha lanciato un appello: “Non andate negli ospedali del Nord Italia, perché qui in Campania c’è la migliore assistenza e ci sono gli ospedali più sicuri d’Italia“. In qualche modo il governatore risponde anche ad Attilio Fontana che solo qualche settimana fa, quando De Luca minacciava di chiudere la regione, gli aveva ricordato dei tanti meridionali e campani che ogni anno si recavano al Nord per farsi curare.

Sulla questione De Luca ha lanciato anche una stoccata: “Nel corso degli anni i sistemi ospedalieri del Nord hanno campato con i soldi che prendevano dalla nostra regione, la cosiddetta mobilità passiva“. Quindi il governatore ha aggiunto: “Invito i nostri concittadini a rimanere in Campania, dove c’è la migliore assistenza e in qualche caso del mondo“.

De Luca gli ospedali del Nord e la ripresa

Durante la diretta streaming il governatore De Luca ha parlato anche della Lombardia, alla luce delle immagini della folla ai Navigli: “A Milano si registrano nuovi casi, dai 500 ai 700 nelle ultime 24 ore. Una differenza sostanziale che c’è tra la Campania e la Lombardia è che in quest’ultima regione venti giorni fa si muoveva il 42% delle popolazione. Questo ha sicuramente avuto una ricaduta sui contagi, in Campania, invece, abbiamo stretto i freni“.

De Luca non parla solo degli ospedali del Nord Italia, ma anche della fase 2 e dice: “Siamo all’avanguardia, la ripresa economica in Campania avverrà in maniera decisa“. Il governatore fa capire che tutte le categorie avranno pari attenzione: “Se riapriamo, riapriamo per sempre e non per fermarci domani“. De Luca si dice “fiducioso” per il futuro per la crescita economica.