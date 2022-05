Auriemma: “De Laurentiis chiede Parisi all’Empoli, perché può clamorosamente saltare Olivera”

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli che ha chiesto Fabiano Parisi dell’Empoli perché può saltare Mathias Olivera. L’affare tra il Napoli ed il Getafe veniva dato da tutti come chiuso, ma nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sulla trattativa che rischiano di compromettere l’arrivo dell’uruguaiano in maglia azzurra. Tuttosport scrive: “Le grandi manovre sono già iniziate e si attende solo il 22 maggio per dare corpo alla strategia della stagione che verrà. Kvaratshkelia è già certo che vestirà la maglia azzurra in luogo di Insigne, mentre sorge il dubbio che possa essere Olivera il sostituto di Ghoulam“. Nelle scorse settimane anche il presidente del Getafe si era sbilanciato su Olivera al Napoli, ma ora potrebbero cambiare le carte in tavola, con De Laurentiis che non è intenzionato a pagare l’intera clausola rescissoria del giocatore.

Parisi al Napoli

Il Napoli non si farà trovare impreparato se dovesse saltare Mathias Olivera, dato che ha pronta già una alternativa. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Se il presidente del Getafe, Angel Torres, intende percepire la clausola da 20 milioni per l’esterno uruguaiano di 24 anni, allora il club azzurro si rivolgerà altrove. E non è un caso che nei giorni scorsi De Laurentiis abbia chiamato il presidente dell’Empoli ed aprire una trattativa per l’acquisto del 21enne avellinese Fabiano Parisi. Con 15 milioni l’affare si chiude“.