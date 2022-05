Osimhen voglia di Napoli: “Lotteremo ancora per lo scudetto, siamo più delusi dei tifosi”

Victor Osimhen parla dello scudetto perso dal Napoli in questa stagione: “Siamo delusi, più dei tifosi“. Il giocatore nigeriano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ed ha fatto il punto sulla stagione che si sta per concludere, con la squadra di Spalletti che ha come solo obiettivo quello di chiudere al terzo posto in classifica, davanti alla Juventus. L’attaccante fa anche un riferimento al suo futuro ed a quello di Spalletti: “Spero di lavorare ancora tanti anni con lui” ha detto Osimhen che piace in Premier League, con l’Arsenal che pare abbia fatto una mega offerta per il giocatore. Ma Osimhen si vede ancora come giocatore del Napoli nella prossima stagione perché dice: “Vogliamo lottare ancora per il titolo“.

Intervista Osimhen