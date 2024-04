Il Mattino: De Laurentiis vuole Conte, ma il favorito è un altro: Ecco la situazione

De Laurentiis segue con attenzione le sorti di Pioli, Gasperini e Italiano in ottica panchina Napoli. Conte per ora è solo un sogno.

Notizie calcio Napoli – Come riporta Il Mattino, De Laurentiis sta seguendo con grande interesse il cammino europeo di Pioli, Gasperini e Italiano per decidere il prossimo allenatore del Napoli. Un vero e proprio casting dopo le difficoltà nel trovare un sostituto adeguato per Spalletti.

Napoli, Pioli in Pole Position

Nonostante il sogno Conte, al momento sembra essere Stefano Pioli il favorito per la panchina azzurra. Il tecnico del Milan è dato avanti rispetto a Italiano della Fiorentina e con buone chance di sorpassare anche Gasperini dell’Atalanta.

Il Punto della Situazione

Il quotidiano napoletano fa il punto: “Pioli appare il favorito, forse più di Italiano, sicuro davanti a Gasperini. Ma Stefano sa che in questi quattro giorni il Milan deciderà il suo futuro“.

Il Sogno Conte Si Allontana

Pur restando il grande sogno della piazza, l’arrivo di Antonio Conte al Napoli sembra invece allontanarsi. De Laurentiis punterebbe su altri profili, preferendo una soluzione più giovane e ambiziosa.

Europa Chiave per il Futuro

Gli impegni europei di Milan, Atalanta e Fiorentina avranno un peso determinante. Restare o meno in Europa potrebbe essere decisivo per il futuro di Pioli, Gasperini e Italiano e di conseguenza per le scelte del Napoli.

Mentre Conte resta il sogno per la piazza, al momento le chances maggiori di sedersi sulla panchina azzurra sembrano essere quelle di Stefano Pioli. Ma molto dipenderà dal rush finale di stagione delle squadre impegnate nelle coppe.