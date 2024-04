Napoli, con Conte pronti tre Colpi: I nomi

Se Conte dice sì al Napoli, il club azzurro chiuderebbe subito per David, Sudakov e Guido Rodriguez grazie al tesoretto da 200 milioni.

Ultime notizie calcio Napoli – Secondo quanto riportato da Repubblica nell’edizione odierna, se Antonio Conte dovesse accettare la panchina del Napoli, il club azzurro sarebbe pronto a piombare con decisione sul mercato per assecondare le richieste del tecnico salentino.

Napoli pronti tre colpi per Conte

De Laurentiis avrebbe messo da parte un vero e proprio tesoretto da 200 milioni di euro da investire sul mercato, comprensivi anche dei soldi derivanti dalla cessione di Victor Osimhen.

I Tre Grandi Obiettivi: David, Sudakov e Guido Rodriguez

Con questa ricca disponibilità economica, il Napoli potrebbe chiudere in tempi rapidi per ben tre grandi acquisti già nel mirino: Jonathan David, attaccante canadese del Lille, Heorhij Sudakov, centrocampista ucraino dello Shakhtar, e Guido Rodriguez, mediano argentino in forza al Betis.

Conte Decisivo per Accelerare

Secondo Repubblica però, per dare un’accelerata decisiva alle trattative già imbastite per questi tre obiettivi, servirà il sì definitivo di Antonio Conte. L’arrivo dell’ex Juventus e Chelsea permetterebbe al Napoli di affondare il colpo.

Qualificarsi in Europa Importante

Un altro fattore cruciale sarà la qualificazione ad una competizione europea per la prossima stagione, con l’Europa League indicata come obiettivo minimo. Giocare in campo internazionale aiuterebbe ad attrarre altri grandi campioni.

Se Conte dovesse dire sì, il Napoli avrebbe la possibilità di costruire una squadra di livello assoluto grazie al tesoretto da 200 milioni, con David, Sudakov e Guido Rodriguez solo i primi di una lunga serie di acquisti top.