Dalla Polonia, Camiski: “Attenzione, i tifosi azzurri non vadano da soli in strada!

Dalla Polonia il giornalista Emil Camiski avvisa i tifosi azzurri che assisteranno a Legia Varsavia-Napoli: ” Non girate da soli per la città”.

ALLARME ULTRAS

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il giornalista polacco Emil Camiski:

“Oggi la temperatura sarà sui circa 6-7° di notte e addirittura sarà una notte calda perché generalmente è sugli 0°. Legia Varsavia? Naturalmente la situazione è molto difficile perché la squadra attualmente è in un momento molto complicato. In campionato sono al 15° posto, i tifosi ci stanno molto male e hanno manifestato il loro disagio durante l’ultima partita, i tifosi hanno fischiato il presidente, il direttore sportivo e i giocatori.

L’ex allenatore che ha costruito la squadra ha fatto tanti errori in campionato e dopo le prime 11 giornate la squadra ha perso 8 partite.

Il nuovo tecnico ha tanti problemi: ha già perso un’altra partita e oggi giocano contro una delle favorite del girone. I polacchi possono vincere contro Spartak Mosca o Leicester, contro il Napoli non si può vincere a livello tattico perché in Italia le squadre sono maestre delle tattiche. Napoli grande favorito oggi, ogni punto della Legia Varsavia sarebbe un miracolo”.

Emil Camiski: ha poi aggiunto: “Quando si gioca in Europa League, in campionato o in Nazionale ci sono alcuni importanti infortuni. Per esempio Boruc è fuori e, in generale, ci sono stati tanti infortuni gravi nel reparto arretrato. Per questo il nuovo allenatore può cambiare il sistema di gioco, magari passare dal 3-5-2 al 4-4-2. Non so cosa preparerà ma secondo me in questo scenario può giocare con la difesa a 4.

I tifosi del Napoli devono temere scontri? Qualche anno fa la Legia giocò contro la Lazio, più di 100 tifosi della Lazio vennero arrestati e ci furono problemi. Secondo me non è una buona idea andare a girare per la città da soli, naturalmente è più sicuro andare in gruppi di 5-6 persone. Varsavia non è una città pericoloso ma alcune persone cercano occasione per lottare o far male”.