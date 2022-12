Cruciani: “Alvino dice solo stro**ate. A Napoli dicono che ho padroni: una bugia”

Giuseppe Cruciani dichiara che Carlo Alvino dice solo stro**ate e ritiene che è una bugia il fatto che a Napoli dicono che ha padroni

Giuseppe Cruciani, noto speaker de La Zanzara, è al centro del dibattito sportivo per aver indossato la maglia del Napoli durante la trasmissione. Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, il giornalista ed anche tifoso della Lazio ha rivelato: “Non mi sono convertito al Napoli, ragazzi, state calmi. Ho soltanto fatto un omaggio ad una persona schietta e vera come Aurelio De Laurentiis. Lo apprezzo moltissimo ed ho voluto indossare la maglia che mi ha regalato. Napoli esempio da seguire? E’ normale, chi ha più debiti significa che ha gestito male”.

Cruciani attacca chi dice che viene mandato nelle trasmissioni dalla Juventus

Cruciani ha poi proseguito: “Qualcuno a Napoli scrive che io ho padroni, oppure che io vado ospite nelle trasmissioni perché mandato dalla Juventus. Una grande stron*ata, quello che lo ha scritto si è pure pentito perché non è vero. Alvino? Rispetto il suo punto di vista, ma per me dice un sacco di stro**ate. Il primo sul podio è lui, poi vengo io dietro (ride, ndr.)”.

“Io vado volentieri ovunque a confrontarmi, c’è una cosa che non sopporto di Alvino: è la sua ossessione contro la Juventus. Del Genio mi detesta, ma io mi confronto pure con lui e lo apprezzo, ma non bisogna pensare che siano tutti contro Napoli”. Ha concluso Cruciani.