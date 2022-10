Crisi Fiorentina, Italiano tira in ballo il Napoli

Vincenzo Italiano allenatore della Fiorentina commenta la sconfitta contro la Lazio e tira in ballo il Napoli.

Vincenzo Italiano in conferenza stampa chiede alla Fiorentina l’immediato riscatto alla vigilia della sfida contro gli Heart of Midlothian dopo il tracollo casalingo contro i biancocelesti in campionato. Per spiegare la sconfitta il tecnico dei viola tira in ballo il Napoli.

“L’unica difficoltà data da questo impegno sta nel recupero delle energie, c’è chi non riesce ad essere al 100% con partite così ravvicinate. Però ti lascia tanto: ritmo, intensità, qualità. Se non le alzi fatichi con tutti e questo è un grande allenamento”.

Italiano ha poi aggiunto: “Siamo riusciti a reagire in Scozia, sento dire che ci sono partite semplici ma non esistono più. Bravi noi a vincere all’andata, ora reagiamo ancora. In campionato siamo un po’ in ritardo ma nulla è perduto. Ricordo quando l’anno scorso perdemmo 4-0 a Torino e poi nelle due partite dopo siamo andati a vincere a Napoli in Coppa e 6-0 col Genoa. La squadra ha forza e capacità per ribaltare quegli stati d’animo. Mi aspetto dai ragazzi questo orgoglio”.