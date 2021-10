Criscitiello: “Napoli, solo De Laurentiis punta su Meret, il motivo lo sanno tutti”

Michele Criscitiello ha parlato del dualismo tra Ospina e Mertet non risparmiando quacchere frecciata al presidente del club Azzurro Aurelio De Laurentiis.

CRISCITIELLO SUL DUALISMO MERET-OSPINA

Il giornalista Michele Criscitiello nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, programma in onda su SportItalia, ha parlato del dualismo tra Meret e Ospina:

ù”Si parla tanto del possibile rinnovo di Alex Meret, di un contratto di cinque anni. Ma le gerarchie per la porta mi sembrano piuttosto chiare. Pensate che David Ospina potrebbe scendere in campo contro il Torino nonostante gli impegni con la sua nazionale. L’allenatore ha fiducia in lui e non lo vuole cambiare”.

Michele Criscitiello ha poi aggiunto: “Se Luciano Spalletti punta su David Ospina così come faceva anche Gennaro Gattuso significa che, al momento, il colombiano si lascia preferire. L’unico che opterebbe invece per Alex Meret è Aurelio De Laurentiis, ma il motivo è semplice: il patron del sodalizio campano vuole rinnovargli il contratto per poi magari cederlo in futuro e realizzare così una forte plusvalenza. Ecco perché per il massimo dirigente dovrebbe giocare Meret”, ha concluso Criscitiello nel corso del suo intervento.