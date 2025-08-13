Corriere dello Sport: “Napoli, via libera per Gutierrez: contatti riaccesi per Sudakov”
Si sblocca l’operazione Miguel Gutierrez. Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’acquisto dell’esterno sinistro dal Girona – accordo da 18 milioni più uno di bonus – è ormai pronto per essere definito anche nei dettagli tecnici che avevano rallentato la trattativa negli ultimi giorni. Il giocatore spagnolo, 24 anni, reduce da un intervento alla caviglia destra, svolgerà le visite mediche a Roma, ma non prima del rientro della squadra a Castel Volturno, atteso domani al termine del ritiro.
Parallelamente, il Napoli ha riacceso i contatti per Giorgi Sudakov, 22 anni, mezzala dello Shakhtar già nel mirino da oltre un anno. Il centrocampista ucraino, seguito anche dal Benfica, è un profilo duttile capace di agire sulla trequarti, con gol e assist in Champions League. Come sottolinea il Corriere dello Sport, restano aperte anche le piste che portano a Yunus Musah del Milan e a Fabio Miretti della Juventus, alternative con caratteristiche differenti.
Tra le valutazioni di mercato c’è anche il ritorno di fiamma per Elif Elmas. L’ex azzurro, oggi al Lipsia, rappresenta un jolly ideale per Conte: può giocare da esterno sinistro, mezzala o trequartista, unendo intensità e capacità di coprire entrambe le fasi. Il Napoli vorrebbe riportarlo in prestito, ma il Lipsia chiede una cessione a titolo definitivo per circa 13-14 milioni, cifra già proposta al Torino. Per la cronaca, Elmas gradirebbe molto un ritorno in azzurro.
Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, restano ancora due posti liberi in lista, uno dei quali destinato a Gutierrez. L’altro dipenderà dalle prossime mosse di mercato. Sul fronte terzino destro, la trattativa per Juanlu Sanchez del Siviglia (21 anni) è in stand-by: gli andalusi chiedono 20 milioni, il Napoli è fermo a 17. Le parti si sono date 48 ore di tempo per trovare un accordo, mentre la cessione di Zanoli al Bologna resta bloccata, con l’Udinese che si è rifatta viva.