Corriere dello Sport: “Napoli-Udinese 1-1. Le pagelle”

NAPOLI – Fabio Tarantino, Corriere dello Sport

NAPOLI (3-4-3)

Conte (all.) 6

Perde anche Spinazzola e schiera Mazzocchi a sinistra. Il Napoli sblocca il match, ma subisce il pari dopo pochi minuti per una serie di errori difensivi. Nella ripresa cambia l’attacco, ma la squadra non risponde come avrebbe voluto: crea poco e non punge.

Meret 6

Chiama il pallone che Juan Jesus spazza via, non può nulla sul tiro di Ekkelenkamp. Reattivo su Thauvin a inizio gara.

Di Lorenzo 6

Meno offensivo del solito, ma attento in difesa, soprattutto su Lucca. Commette un solo errore nel primo tempo, facendosi anticipare dallo stesso Lucca.

Rrahmani 6

Guida bene la linea difensiva, non commette errori particolari.

Juan Jesus 5,5

Contiene Lucca ma è impreciso nell’azione del pareggio, quando spazza con troppa fretta un pallone che Meret avrebbe potuto gestire.

Mazzocchi 4,5

Errore decisivo sul gol dell’Udinese: controllo sbagliato e rinvio impreciso che porta all’azione del pareggio. Tocca pochissimi palloni nella ripresa.

Anguissa 5,5

Sfiora il gol di testa, ma la sua partita è sottotono.

Raspadori (26’ st) 5,5

Si posiziona tra le linee ma incide poco e sbaglia alcune scelte.

Lobotka 5

Tocca tanti palloni ma fatica a trovare soluzioni efficaci.

Gilmour (36’ st) sv

McTominay 7

Segna il gol del vantaggio e sfiora la doppietta nella ripresa. L’ultimo a mollare.

Politano 6

Parte bene, si rende pericoloso e serve l’assist a McTominay.

Ngonge (26’ st) 5,5

Si impegna ma è impreciso in molte giocate.

Lukaku 5

Ben controllato dai difensori friulani, fatica a trovare spazi. Esce dopo aver sfiorato il gol.

Simeone (26’ st) 5,5

Non riesce a tenere palla e viene poco servito dai compagni.

Neres 5

Alterna qualche spunto a lunghe fasi di inattività.

Okafor (42’ st) sv

UDINESE (3-5-2)

Runjaic (all.) 7

Imposta una squadra compatta e aggressiva, capace di pressare alto e chiudere tutti gli spazi fino al fischio finale.

Sava 6

Reattivo su Politano, incolpevole sul gol subito.

Kristensen 6

Tiene la posizione e aiuta nella marcatura su Lukaku.

Bijol 6,5

Costringe Lukaku a una gara di sacrificio e sfiora il gol due volte di testa.

Solet 7

Prestazione di grande personalità, decisivo anche in anticipo su Lukaku.

Ehizibue (36’ st) sv

Atta 6,5

Segue Neres e si abbassa in fase difensiva.

Bravo (36’ st) sv

Lovric 6

Dà equilibrio a centrocampo e ci prova con un tiro insidioso.

Payero (25’ st) 6

Karlstrom 6,5

Contributo fondamentale in fase di interdizione, fornisce l’assist per il gol del pareggio.

Ekkelenkamp 7

Molto attivo senza palla, trova un gran gol con un tiro preciso.

Zarraga (41’ st) sv

Kamara 6,5

Dinamico e aggressivo, limita Politano e Ngonge.

Lucca 5,5

Si fa valere fisicamente, ma spreca un’occasione clamorosa nel primo tempo.