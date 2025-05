Corriere dello Sport: “Napoli sogna De Bruyne: suggestione di mercato nel segno di Conte”

C’era una volta Kevin De Bruyne. Un fuoriclasse, un mago del pallone, lo scapolo d’oro del calcio europeo. E forse, ora, un potenziale obiettivo del Napoli. La suggestione è di quelle che infiammano le piazze e scuotono le ambizioni: secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club azzurro starebbe realmente valutando un clamoroso tentativo per portare il belga all’ombra del Vesuvio.

Un’idea che, solo qualche mese fa, sembrava fuori dalla realtà. Ma oggi, mentre il Napoli si gioca lo scudetto e prepara il ritorno in Champions League, tutto appare possibile. Mandarini per il Corriere sottolinea come il tentativo abbia preso corpo anche grazie all’entusiasmo generato da una stagione in crescendo, firmata da Antonio Conte.

De Bruyne, Napoli nel destino

L’annuncio dell’addio di De Bruyne al Manchester City – «Cara Manchester… è arrivato il momento dell’arrivederci» – ha scatenato la corsa. A quasi 34 anni, il centrocampista resta uno dei talenti più puri e completi al mondo. E Napoli, incredibilmente, potrebbe essere nel suo destino. Come ricorda Mandarini, Kevin si è sposato nel 2017 a Sant’Agnello, vicino Sorrento, e conosce bene la zona, frequentata anche in compagnia del connazionale e amico Dries Mertens. Non solo: al Napoli lo attenderebbe un altro compagno di nazionale, Romelu Lukaku, con cui condivide da anni le notti della selezione belga.

Un’eventuale firma sarebbe molto più di un colpo di mercato: sarebbe una dichiarazione d’intenti. “Un giocatore del genere nel progetto di Conte sarebbe un simbolo di ambizione altissima”, scrive ancora Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport.

Tra presente e futuro: ADL prepara la rivoluzione

Con l’estate alle porte e una rosa che potrebbe cambiare pelle, il Napoli si prepara. Il presidente De Laurentiis, come riferisce il Corriere, è appena rientrato dalle Maldive e nelle prossime ore sarà a Napoli, dove affronterà temi cruciali per la prossima stagione: dal centro sportivo allo stadio (in agenda un incontro col sindaco Manfredi), passando per la costruzione della rosa e il confronto con Conte e il ds Giovanni Manna.

E proprio Manna, sottolinea ancora Mandarini sul Corriere, è uno degli artefici del sogno De Bruyne. Con lui si lavora a una campagna acquisti che potrebbe superare le aspettative grazie ai fondi derivanti dalle cessioni già pianificate: Kvaratskhelia per circa 70 milioni e Osimhen per almeno 75, ai quali si potrebbero aggiungere ulteriori operazioni in uscita.

Il sogno continua

Intanto, De Bruyne continua a incantare con la maglia del City: 25 presenze e 4 reti in Premier League, l’ultima appena qualche giorno fa contro il Wolverhampton. Sul belga c’è anche il Liverpool, ma Napoli potrebbe offrirgli un nuovo inizio, un cambio di vita dopo un decennio tra Manchester e Merseyside.

Per ora è solo un’idea. Ma una di quelle che possono accendere una città. “Una traccia importante per il futuro”, scrive Mandarini, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto con il passare delle settimane. Prima, però, c’è il sogno tricolore da provare a realizzare. Poi, chissà: magari Napoli avrà davvero un nuovo tifoso speciale. Di nome Kevin.