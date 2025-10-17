Corriere dello Sport: “Napoli, si riparte: Conte ritrova Buongiorno e Politano, ma niente Lukaku e Lobotka”
Il primo giorno di scuola — o meglio, di lavoro al completo. O quasi. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è pronto a ripartire dopo la sosta ma dovrà fare ancora a meno di Lukaku, Lobotka e Rrahmani. Una buona notizia però arriva da Buongiorno, che tornerà tra i convocati dopo l’assenza contro il Pisa, e da Politano, pienamente recuperato dal problema muscolare rimediato con il Genoa. Due rientri importanti, anche se entrambi dovrebbero partire dalla panchina in vista della Champions di martedì contro il Psv a Eindhoven.
Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, la sfida di domani alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Toro di Baroni promette scintille: non sarà una serata amichevole, ma una sorta di “reunion” tra vecchi amici come Simeone, Ngonge e Zapata. Politano non dovrebbe partire titolare, e prende sempre più quota la candidatura di Neres per l’attacco. In difesa confermata la coppia centrale composta da Beukema e Juan Jesus.
Sul fronte tattico, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, Antonio Conte ha finalmente potuto contare su tutti i giocatori rientrati dalle nazionali, anche se il periodo non concede pause: sette partite in ventidue giorni fino alla prossima sosta. Domani si ripartirà dal 4-1-4-1, schema già visto a tratti contro il Genoa. In porta resta il dubbio tra Meret e Milinkovic-Savic, ex granata per cinque stagioni e pronto a tornare da avversario a Torino. Per Buongiorno, cresciuto nel vivaio del Toro, sarà invece la seconda volta da “figlio di casa” con una maglia diversa.
Infine, nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, si legge che in difesa Di Lorenzo e Spinazzola agiranno sulle corsie, con Spina favorito su Olivera e Gutierrez. In mezzo al campo, Gilmour prenderà il posto di Lobotka in regia, affiancato da De Bruyne, Anguissa e McTominay, quest’ultimo reduce da una rete in nazionale e a caccia del primo gol in azzurro. Sulla destra spazio a Neres, confermato dopo la buona prova con il Genoa, mentre al centro dell’attacco ci sarà ancora Hojlund, supportato da Lucca pronto a subentrare a gara in corso.