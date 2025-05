Corriere dello Sport: “Juventus, pronti 85 milioni per Victor Osimhen”

Victor Osimhen non è soltanto il re del gol in Turchia, dove sta trascinando il Galatasaray con numeri da urlo, ma è ormai il re del mercato internazionale. Come riportano Fabio Mandarini e Giorgio Marota sulle colonne del Corriere dello Sport, l’attaccante nigeriano è al centro di una corsa che coinvolge l’Europa e il Medio Oriente, con Juventus e Al-Hilal in prima linea.

Il pressing della Juventus: 85 milioni sul piatto

La Juventus, su impulso del direttore sportivo Cristiano Giuntoli – lo stesso che portò Osimhen al Napoli nel 2020 –, sarebbe pronta a fare un investimento monstre da 85 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Un’offerta che, come sottolineano Mandarini e Marota, supera persino la clausola rescissoria da 75 milioni prevista per l’estero, ma non valida in Italia: in Serie A, infatti, il Napoli ha piena facoltà di accettare o rifiutare. Il pallino è nelle mani di De Laurentiis, che dovrà decidere se rinunciare al suo bomber simbolo.

L’ombra dell’Arabia: l’offerta choc dell’Al-Hilal

Sul fronte saudita, l’Al-Hilal tenta il colpo con un’offerta indecente: un contratto da 30-35 milioni di euro netti a stagione. Un assegno faraonico che fa vacillare anche una star affermata come Osimhen, che tra l’altro ritroverebbe in Arabia l’amico Koulibaly. Secondo il Corriere dello Sport, il giocatore sta valutando seriamente la proposta, strizzando l’occhio alla possibilità di approdare al primo Mondiale per Club organizzato negli Stati Uniti, obiettivo condiviso da entrambe le pretendenti.

Lookman come alternativa: la Juve sonda l’Atalanta

Mandarini e Marota rivelano anche che, accanto a Osimhen, la Juventus ha puntato gli occhi su Ademola Lookman, altra stella nigeriana e fresco Pallone d’Oro africano. L’Atalanta chiede non meno di 60 milioni, ma Giuntoli ha già fatto un primo sondaggio. La “Vecchia Signora” cerca un attaccante che possa riscaldare l’ambiente e riportare entusiasmo: oggi, né Vlahovic né Kolo Muani sembrano all’altezza delle aspettative.

Vlahovic e Kolo: in bilico il futuro dei centravanti bianconeri

Come riportato da Mandarini e Marota su Corriere dello Sport, Vlahovic è in scadenza nel 2026 e le trattative per il rinnovo sono ferme. La Juventus ha provato almeno tre volte a proporre un prolungamento con riduzione dell’ingaggio (da 12 a 8-9 milioni), senza successo. Il serbo potrebbe partire per 40-50 milioni.

Per Kolo Muani, invece, il futuro dipende dal PSG: la Juve lo ha in prestito, e un nuovo accordo – magari con obbligo di riscatto – potrebbe consentirgli di restare. In questo scenario, non è esclusa una convivenza con Osimhen, in una coppia stellare pensata per rilanciare le ambizioni tricolori del club.

Le risorse: Champions o aumento di capitale

Il nodo è economico. Gli 85 milioni per Osimhen arriverebbero dalla qualificazione in Champions, che garantirebbe introiti cospicui (oltre 60 milioni già incassati in questa stagione, pur con eliminazione ai playoff). Ma anche in caso di mancato quarto posto, John Elkann ha aperto alla possibilità di aumentare il capitale fino a 110 milioni, attraverso Exor.

Una mossa che – come evidenziano ancora i due giornalisti del Corriere dello Sport – segna un cambio di rotta rispetto alle precedenti imposizioni di rigidità economica. Le esigenze di mercato, evidentemente, impongono nuove strategie e nuovi sacrifici, in nome di un progetto tecnico che punta dritto al vertice.