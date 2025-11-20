20 Novembre 2025

Corriere dello Sport: “Il puzzle Napoli è quasi completo”

redazione 20 Novembre 2025
Nel suo approfondimento pubblicato sul Corriere dello Sport, Fabio Tarantino fa il punto sulla ripresa del Napoli dopo la sosta e sul lavoro di Conte in vista della sfida di sabato contro l’Atalanta. Come sottolinea Tarantino sul Corriere dello Sport, il gruppo sta tornando gradualmente al completo con il rientro degli ultimi nazionali e con l’obiettivo di cancellare la delusione di Bologna.

Tra i primi a rivedersi al Training Center di Castel Volturno, racconta ancora il Corriere dello Sport attraverso la firma di Fabio Tarantino, ci sono McTominay, celebrato in patria per la rovesciata che ha riportato la Scozia al Mondiale dopo 28 anni, e Hojlund, suo rivale martedì e ora attento ai sorteggi degli spareggi. L’attaccante danese non trova il gol dal 5 ottobre e vivrà la sfida con la Dea da ex di turno. Conte ritroverà inoltre Elmas e Rrahmani, rientrati dalle rispettive nazionali nelle scorse ore.

Nel dettagliare lo stato della rosa, Fabio Tarantino del Corriere dello Sport ricorda che nella seduta tecnico-tattica di ieri si sono allenati regolarmente anche Lobotka e Lang, mentre all’appello manca soltanto Olivera, atteso per domani dopo l’amichevole Usa-Uruguay disputata in Florida. Per il terzino, come sempre, il rientro sarà accompagnato dal consueto viaggio lungo e dalle fatiche accumulate in Nazionale.

In chiave formazione, Spinazzola si avvicina al recupero, con Gutierrez pronto a subentrare sulla corsia sinistra. Più lunghi invece i tempi per Gilmour, fermo al pari di Meret, De Bruyne e Lukaku. Per il belga, aggiunge Tarantino sul Corriere dello Sport, il ritorno in gruppo è ormai vicino: l’obiettivo resta il 30 novembre contro la Roma o, al massimo, il 3 dicembre contro il Cagliari.

Conte dovrà sciogliere il nodo della sostituzione di Anguissa a centrocampo, mentre in attacco Neres spera di ritrovare una maglia da titolare accanto a Politano e Hojlund. Le indicazioni definitive arriveranno già dal lavoro odierno, con particolare attenzione alle condizioni degli ultimi rientrati, reduci da impegni ravvicinati, viaggi lunghi e dal classico carico di fatica della sosta. Tutto per arrivare pronti alla sfida contro l’Atalanta, un crocevia di grande peso per il Napoli dopo l’amarezza di Bologna.

