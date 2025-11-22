Corriere dello Sport: “Conte prepara la rivoluzione: nuovo modulo e nuovi uomini”
Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, contro l’Atalanta nascerà un Napoli radicalmente diverso: cambio di sistema, tre novità e un attacco inedito.
La doppia mossa di Conte
Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Conte cerca lo scacco in due mosse: nuovo modulo e cambi pesanti nella formazione. Una scelta che nasce da esigenze tecniche, emergenze e dalla necessità di riaccendere una scintilla offensiva ormai smarrita. L’assenza di Anguissa, out fino alla seconda metà di gennaio 2026, ha accelerato riflessioni che partono dagli ultimi risultati: un solo gol segnato nelle ultime quattro partite, tre gare consecutive senza trovare la rete e un attacco che non va a segno dal 5 ottobre, quando Hojlund colpì contro il Genoa.
Conte, ricorda ancora Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, deve reinventare il Napoli: senza Anguissa e De Bruyne i Fab Four appartengono al passato, il tridente ha prodotto praticamente nulla e ora serve una svolta. Contro l’Atalanta sarà rivoluzione vera.
Ritorno al 3-4-2-1 e tre cambi pesanti
Il tecnico tornerà al 3-4-2-1, lo stesso sistema adottato nelle prime settimane dell’estate 2024 prima dell’arrivo di McTominay. Rispetto alla disfatta del Dall’Ara cambierà tre uomini, e saranno scelte sostanziali. In difesa, sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, rientra Beukema dal 1’ insieme con Rrahmani e Buongiorno.
Sulle fasce spazio a Di Lorenzo e Gutierrez, mentre Lobotka e McTominay occuperanno la mediana.
Neres-Lang, amici e titolari insieme per la prima volta
La novità più attesa è davanti. Politano – 1.028 minuti giocati, 14 presenze da titolare su 15 – partirà dalla panchina per la seconda volta in stagione. Alle spalle di Hojlund ci saranno Neres e Lang, “gli amici per la pelle”, come definisce Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, per la prima volta insieme dal primo minuto.
Non è però un dettaglio romantico: con due ali pure, abituate a puntare l’uomo, cercare cross, conclusioni e dribbling, Conte vuole aumentare imprevedibilità e pericolosità nell’ultimo quarto di campo, fornendo finalmente un supporto adeguato a Hojlund. Per Lang sarà la seconda da titolare dopo Lecce, per Neres una chiamata che pesa e che può segnare una svolta.