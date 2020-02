Coronavirus, i tifosi del Napoli rispondo alle offese del Nord

I tifosi del Napoli rispondono alle offese del nord sul Coronavirus. I fans azzurri sui social: “vi auguriamo una pronta guarigione”

Il coronavirus ha creato una vera e propria emergenza nazionale. Ogni ora che passa l’allarme si fa sempre più intenso e arrivano dati di possibili nuovi contagi. A Bergamo il quarto morto per il virus, un uomo di 84 anni.

L’Italia è il terzo paese al mondo per numero di contagi, dopo Cina e corea del sud. Cinque le regioni più colpite dal Coronavirus: La Lombardia, il Veneto, L’Emilia Romagna, il Lazio e il Piemonte, per un totale di 212 casi di Coronavirus confermati.

L’Italia è dunque sempre più travolta da paure e incertezze, con le regioni più colpite del Nord che hanno già chiuso tutti i centri di aggregazione, dalle scuole ai cinema, fino alle chiese. Ferma anche la Serie A.



In Campania non si registrano casi di Coronavirus, ma da parte del popolo napoletano sui social sono arrivati messaggi di sostegno per gli abitanti del Nord. Il riferimento è in particolare ai cori dei tifosi del Brescia contro i napoletani di venerdì scorso:

“Mentre al nord ci augurano il Coronavirus, noi vi auguriamo una pronta guarigione”.

“non accetto le scuse dei tifosi del Brescia, ma prego affinché i bambini ammalati guariscano presto”

“Dal Nord riceviamo solo offese e ingiurie, vedi Feltri, noi invece volgiamo che gli ammalati guariscano presto”

“Feltri invoca il colera noi la guarigione dal coronavirus! trova le differenze”

“Il nord non perde occasione per chiamarci piagnoni, Terroni, sperano nel Vesuvio e nello sterminio del popolo napoletano. Noi siamo felici di essere napoletani e come tali non invochiamo pestilenze, hanno già fatto troppe vittime al nord, vero Feltri?”