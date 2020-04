Aurelio De Laurentiis, è il primo presidente della nostra Serie A a utilizzare la cassa integrazione per i suoi dipendenti.

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, è il primo presidente della nostra Serie A a utilizzare la cassa integrazione per i suoi dipendenti. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera la mossa di De Laurentiis è rivoluzionaria e potrebbe aprire una strada nuova non solo in serie A:

“Un sacrificio lo faranno i dipendenti del Napoli, scrive il quotidiano Milanese, da oggi per circa venticinque di loro con contratto a tempo indeterminato scatterà la cassa integrazione”.

Il Corriere aggiunge: “Il presidente Aurelio De Laurentiis è il primo a scegliere la strada della cassa integrazione. Altre società, tra cui la Roma, vagliano la stessa possibilità, anche se vorrebbero evitare.

Spaventate forse da quanto successo in Inghilterra. In Premier c’è stata una rivolta dei tifosi contro i club, Liverpool e Tottenham in testa, appena sono stati intaccati gli stipendi dei dipendenti. Lo stop per il coronavirus è per molti, il calcio invece va avanti a ogni costo“.