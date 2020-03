Coronavirus, 1103 i positivi in Campania. Il trend conferma il calo dell’infezione

1103 positivi in Campania al Coronavirus. 10 ventilatori polmonari per terapia intensiva saranno distribuiti immediatamente agli ospedali.

Sale a 1103 il numero dei positivi al Coronavirus in Campania. Il trend nazionale secondo i dati della protezione civile, conferma un calo nelle infezione da COVID-19.

CORONAVIRUS, 1103 POSITIVI IN CAMPANIA

L’Unità di Crisi della regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati elaborati dai centri di riferimento a partire dal pomeriggio odierno:

– Ospedale Cotugno: 126 tamponi esaminati di cui 17 positivi;

– Federico II: 53 tamponi esaminati di cui 6 positivi;

– Moscati: 79 tamponi esaminati di cui 15 positivi;

– Sant’Anna: 60 tamponi esaminati di cui 9 positivi;

– Ruggi: 49 tamponi esaminati di cui 4 positivi

Totale positivi Campania: 1103

Totale tamponi Campania: 7055.

COVID -19 ARRIVANO 10 VENTILATORI POLMONARI

L‘Unità di Crisi della Regione ha comunicato l’arrivo di 10 ventilatori polmonari: “Sono stati consegnati alla Regione Campania 10 ventilatori polmonari per terapia intensiva che saranno distribuiti subito alle aziende sanitarie e alle strutture ospedaliere sul territorio regionale.

Nella distribuzione, l’Unità di Crisi ha rispettato l’indicazione del presidente Vincenzo De Luca sulla priorità da dare ad Avellino e tenuto conto delle esigenze e della reale possibilità di attivare immediati posti letto di terapia intensiva”.

I 10 ventilatori, che si aggiungono ai precedenti 5 già consegnati e in funzione, sono stati distribuiti:

1Asl Caserta – Maddaloni;

Ospedale Caserta – Sant’Anna;

Cardarelli – Napoli;

Ruggi D’Aragona – Salerno;



Asl di Salerno – Scafati;

San Pio di Benevento;

Asl Avellino;

Moscati – Avellino”.

CALO DEI CONTAGI DA COVID-19

Ancora in calo nuovi contagi e morti di Coronavirus in Italia. Il bollettino della protezione civile del 23 marzo 2020 confermerebbe il trend iniziato ieri, anche se è ancora presto per dirlo: i nuovi positivi sono 3.780 contro i 3.957 di ieri. In calo anche i decessi: 601, contro i 651 di ieri. Diminuisce invece il numero dei guariti nelle ultime 24 ore: sono 408; ieri erano stati 952. In tutto sono 7.432.