Corbo: “Sette quesiti al Napoli. Uno a Spalletti perché non si svincola?”

Antonio Corbo giornalista di Repubblica firma un editoriale sul Napoli dal calciomercato, a Spalletti alla preparazione atletica.

“De Laurentiis e Spalletti hanno antenne da uomini di mare. Fa caldo, tutto sembra fermo, oltre la bonaccia captano venti di buriane. Vero, il pubblico è deluso. La squadra ha sfiorato e fallito lo scudetto più facile nella sua storia moderna. Il presidente annuncia che il Napoli farà di tutto per vincere. L’allenatore di rimando affida a Sky una elaborata smentita. Avverte che è difficile chiudere tra le prime 4. È solo l’inizio di una strisciante antitesi. Secondo le opinioni più diffuse, De Laurentiis ha fatto poco o nulla per lo scudetto 2022 e Spalletti l’ha perso in 14 giorni, dal 10 al 24 aprile, quando la squadra gli è scoppiata tra le mani. Fiorentina, Roma, Empoli: un punto in 3 partite, e ciao Milan” scrive Corbo.

Poi aggiunge: “Quest’anno rischiano di far peggio. Stanno già avvelenando con frasi criptiche il futuro, barricati su opposti interessi. De Laurentiis ritiene che il Napoli possa solo far meglio avendo acquistato il difensore che manca da sempre, Oliveira, l’esterno d’attacco georgiano Khvicha Kvaratskhelia oltre a riscattare Anguissa dal Fulham. Non basta a Spalletti. Chiede la conferma di Koulibaly e Ospina, infilando tra le righe una stilettata a Meret. Senza tuttavia garantire almeno la Champions. Comprensibile il timore di Spalletti: non vuole intestarsi una nuova delusione. Ma i nodi restano e vanno sciolti presto“.

Corbo sette quesiti al Napoli