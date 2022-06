Napoli: De Laurentiis ha un tesoretto da 80 milioni di euro

Il Napoli sul calciomercato è impegnato anche nelle cessioni, giocatori che possono andare a finanziare il mercato degli azzurri. La società si è già mossa con gli acquisti di Kvaratskhelia e Olivera, il rinnovo di Juan Jesus ed il riscatto di Anguissa. Ma bisogna fare ancora altro sul mercato, come ad esempio l’acquisto di Gerard Deulofeu. Per finanziare la campagna acquisti il Napoli può puntare sulle cessioni come quelle di: Politano, Demme, Fabian Ruiz.

Il Mattino fa sapere che sicuramente il primo della lista è “Matteo Politano che prima tramite le parole del proprio agente Mario Giuffredi e poi direttamente in prima persona dalle vacanze

a Formentera, ha fatto capire a chiare lettere di essere alla ricerca di qualcosa di nuova. Si aggiungano alla lista di giocatori col «mal di pancia» anche Diego Demme e Fabian Ruiz. E allora mo la calcolatrice e facciamo due conti: 20 milioni Politano, almeno 10-15 per Demme e una quarantina per Fabian Ruiz: totale di quasi 80 milioni di euro pronti per essere investiti nuovamente sul mercato alla ricerca di soluzioni alternative“. In questo contesto non vengono prese in considerazioni le possibilità di vendere uno tra Koulibaly e Osimhen, che pure suscitano molto interesse, e che potrebbero portare nelle casse di De Laurentiis molti soldi.