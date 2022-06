Napoli addio a Koulibaly: Min-Jae Kim è il preferito, lo scouting approva

Kalidou Koulibaly è in bilico ed il Napoli non vuole farsi trovare impreparato, anche perché la mossa di qualche grande società è sempre dietro l’angolo. Il calciomercato non è ancora entrato nella sua fase più calda, quindi non si può escludere che ci sia qualche top club europeo disposto a mettere 40 milioni di euro per comprare il centrale senegalese. Ed allora Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno intenzione di non farsi trovare impreparati e stanno cercando un sostituto di Koulibaly.

Min-Jae Kim: il Napoli lo osserva da un anno

Il centrale senegalese è il centro del progetto di Spalletti, pronto ad incatenarsi in caso di cessione. Ma le vie del mercato sono infinite ed il tecnico azzurro potrebbe anche aver bisogno di quelle catene da piazzare all’esterno del centro sportivo di Casel Volturno. La Juve farebbe carte false per Koulibaly, ma probabilmente nemmeno quelle basteranno. Il difensore vorrebbe restare a Napoli e la società pare intenzionata ad alzare l’offerta dell’ingaggio. Quindi, per ora, Koulibaly non sembra prossimo ad andare via. Ma proprio perché nulla si può escludere il Napoli ha individuato in Min-Jae Kim la soluzione ai suoi problemi. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il nome del sudcoreano del Fenerbahce viene seguito da almeno un anno, ovvero da quando il 26enne centrale difensivo è sbarcato in Turchia. Da allora il dossier e le note positive sono aumentate a dismisura, fino a convincere il club di Aurelio De Laurentiis che l’investimento non sarebbe affatto male.

Ma il Napoli in difesa ha sicuramente un tassello da inserire perché Manolas è andato via a gennaio e la meteora Tuanzebe è ritornata al Manchester United. Per il Napoli si parla ancora di Ostigard ma tra domanda ed offerta balla qualche milione di euro, a cui nessuno è intenzionato a rinunciare.