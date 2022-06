De Laurentiis furioso con Mourinho. Il tecnico è stato sgarbato con il Napoli

De Laurentiis irritato con Josè Mourinho, il patron dei partenopei non ha gradito lo sgarbo al Napoli del tecnico portoghese.

Josè Mourinho dalla spiaggia davanti casa in Portogallo ancora una volta ha trovato il modo di far parlare di se. Il tecnico della Roma secondo quanto riportato dalla redazione sportiva di Kiss kiss Napoli, è stato sgarbato con il club di Aurelio De Laurentiis, chiamando direttamente un calciatore azzurro, per sondare la possibilità di portarlo alla Roma.

Secondo quanto appreso dall’emittente ufficiale, Mourinho avrebbe chiamato Frank Anguissa. Il calciatore camerunense riscattato dal Napoli questa estate è stato al centro di una breve polemica sui bonus e Mourinho ne avrebbe approfittato.

Il club di Aurelio De Laurentiis non ha preso per niente bene il gesto di Mourinho. Gli azzurri puntano tantissimo su Frank Anguissa, il centrocampista è stato riscattato dal club inglese al termine dell’entusiasmante stagione agonistica disputata alle dipendenze di Luciano Spalletti che lo ritiene un vero punto fermo.