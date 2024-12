Napoli, la lista di Conte per gennaio: quattro cessioni e i tre rinforzi

Il tecnico del Napoli detta la linea, vuole tre rinforzi per il Napoli, quattro azzurri in partenza

Antonio Conte ha le idee chiare sul futuro del Napoli. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, il tecnico salentino avrebbe già presentato la sua lista dei desideri alla società.

“Antonio Conte è in attesa di rinforzi, li aspetta, se li aspetta alla luce delle valutazioni andate in scena in questi primi mesi azzurri”, scrive Mandarini. Il tecnico avrebbe individuato tre ruoli chiave da rinforzare: “un difensore centrale – anche d’esperienza – che possa rappresentare un’alternativa credibile a Rrahmani e Buongiorno, un terzino jolly capace di giocare su entrambe le fasce e una mezzala con qualità offensive”.

Per fare spazio ai nuovi arrivi, però, il Napoli dovrà prima sfoltire la rosa. Sempre secondo il Corriere dello Sport, Juan Jesus, Raspadori, Ngonge e Zerbin sarebbero finiti nella lista dei cedibili. In particolare, per Raspadori il club avrebbe già fissato una valutazione: “il club ha definito una valutazione di partenza che si aggira intorno ai 25-30 milioni”, sottolinea il quotidiano.

Da valutare anche la posizione di Folorunsho, che come Raspadori sarebbe alla ricerca di maggiore minutaggio. Il mercato invernale potrebbe offrire diverse opportunità, non escludendo eventuali operazioni basate su scambi di giocatori.