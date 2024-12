Napoli, la svolta di Conte: nuovo modulo per rilanciare Lukaku

Il tecnico del Napoli valuta modifiche tattiche dopo la prova opaca contro la Lazio. Possibile cambio di modulo già dalla trasferta di Udine.

La prestazione di Romelu Lukaku nella sconfitta del Napoli contro la Lazio ha evidenziato alcune criticità nel sistema di gioco azzurro. L’attaccante belga, isolato in attacco, non è riuscito a incidere come nelle sue migliori giornate, anche a causa di un supporto non ottimale da parte della squadra.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Antonio Conte sta valutando una soluzione tattica che potrebbe rivoluzionare l’attacco partenopeo. Il tecnico, insieme al suo staff, starebbe studiando il ritorno al 3-5-2, un modulo che potrebbe vedere la luce già nella trasferta di Udine.

L’idea è quella di affiancare a Lukaku una seconda punta, ruolo per il quale sono in ballottaggio Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Una scelta che riporterebbe il centravanti belga in una situazione tattica simile a quella già sperimentata con successo all’Inter con Lautaro Martinez e alla Roma con Paulo Dybala.

La decisione definitiva dipenderà dalle valutazioni tecniche complessive, considerando che il cambio modulo comporterebbe necessariamente qualche sacrificio nell’undici titolare. Conte dovrà bilanciare attentamente le sue scelte per non perdere equilibrio pur garantendo maggior supporto al suo centravanti.