SKY: Conte, patto segreto con Napoli. Ecco la richiesta su Kvara

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, parla dell’impatto di Conte e del possibile rinnovo di Kvaratskhelia

Antonio Conte sta dimostrando, anche a Napoli, tutte le sue qualità. Il tecnico azzurro non solo ha ridato fiducia a giocatori che erano stati criticati, ma ha anche suggerito degli acquisti chiave che stanno facendo la differenza. Francesco Modugno, giornalista di SKY, ne ha parlato durante la trasmissione Il bello del calcio, su Televomero.

Conte e il patto con Napoli

Secondo Modugno, Conte ha stabilito un “patto tacito” con la città e tutto l’ambiente partenopeo: si è fatto garante della resurrezione immediata del Napoli, dimostrando da subito il suo impatto forte e significativo. “Una delle sue principali qualità è quella di far nascere i progetti e metterci immediatamente qualcosa di suo”, ha dichiarato Modugno.

Conte ha sempre preso decisioni forti, senza timore: dopo l’addio di Osimhen, ha chiesto l’arrivo di Romelu Lukaku, nonostante il club non fosse mai stato incline ad acquistare un giocatore di 31 anni per 30 milioni di euro. Ha inoltre insistito per la permanenza di Kvaratskhelia e Di Lorenzo e, quando il trasferimento di Arthur è stato bloccato, ha richiesto l’acquisto di Billy Gilmour.

Modugno ha sottolineato come Conte abbia saputo sistemare la squadra dopo la sconfitta di Verona e come abbia cambiato strategia nel match contro la Juventus, passando a un modulo a quattro difensori in una partita tutt’altro che semplice.

Rinnovo di Kvaratskhelia: la posizione di De Laurentiis

In chiusura, Modugno ha parlato di Kvaratskhelia, sottolineando che Aurelio De Laurentiis è disposto a fare uno sforzo economico importante per rinnovare il contratto dell’esterno georgiano.

L‘incontro tra le parti dovrebbe avvenire a novembre, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi tutti. De Laurentiis sarebbe pronto a offrire circa sei milioni di euro per convincere il talento georgiano a legarsi ulteriormente al Napoli.