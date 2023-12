Classifica senza errori arbitrali 16 Giornata: Campionato falsato?

Classifica senza errori arbitrali 16 giornata di serie A. Molte le decisioni contestabili cherischiano di falsare il torneo.

Il disastro arbitrale è totale ma nessuno sembra essersene accorto. Nella Domenica Sportiva della Rai fanno magie sulla moviola dell’ arbitraggio di Marcenaro, il quarto consecutivo in danno del Napoli, ma in Pressing si stracciano le vesti e strappano i capelli per perorare la causa juventina.

E’ il campionato del brand bianconero e i “chiagnazzari” sono i tifosi napoletani senza giornali e tivvù. Dopo due settimane, due, si sono accorti che Massa di Imperia ha penalizzato il Napoli contro l’Inter.

Fra qualche mese ci faranno sapere che il miglior arbitro della Via Lattea, alias Orsato, ha penalizzato ancora una volta il Napoli a Torino. Pensate a quanti punti mancano al Napoli in classifica nelle ultime giornate di campionato. Un Napoli che molto probabilmente avrebbe vinto contro l’Inter e sicuramente non perso contro la Juventus. Ma questo pare il torneo che si giochi solo per il quarto posto.

Genoa – Juventus 1 – 1, Massa (Fabbri).

Hanno protestato tutti gli astanti in Pressing sul mani di Bani non punibile per regolamento e la mancata espulsione di Malinovski al 90’ (fallo su Yildiz). Nella fretta e furia qualcuno si è dimenticato che al 23’ era macroscopico il calcio di rigore negato ai liguri. Chissà come sarebbe andata la gara di Genova se Massa e, soprattutto il VAR, avessero visto l’invedibile fallo, mai raccontato nelle cronache e moviole, di Cambiaso ai danni di Vásquez sul punteggio di 0 a 0.

Milan – Monza 3 – 0, Aureliano (Paterna).

Stravince il Milan ma in uno sport determinato soprattutto da episodi sarebbe stato interessante conoscere l’esito della gara se al 34’ il Milan fosse rimasto in inferiorità numerica. Inspiegabile il semplice cartellino giallo mostrato a Reijnders per il brutto fallo su Gagliardini. Manca un rigore al Monza per fallo di Tomori su Maric. Stupisce in entrambi i casi il mancato intervento di Paterna al VAR e soprattutto di Mazzoleni all’AVAR.

Napoli – Cagliari 2 – 1, Marcenaro (Meraviglia).

Nulla che già non si sappia sull’arbitraggio di Marcenaro. NapoliPiu e lo stoico Ziliani sono stati esemplari nel descrivere le gesta arbitrali. I giocatori azzurri picchiati in lungo ed in largo per tutti i novanta minuti ed una rete regolare invalidata la dicono tutta sul trattamento che gli arbitri di Rocchi riservano alla compagine azzurra. Per la cronaca, il Napoli che avrebbe dovuto chiudere il primo tempo in doppia superiorità numerica ha subito pure 5 ammonizioni contro i tre cartellini gialli mostrati agli avversari.

Classifica senza errori arbitrali 16 giornata di serie A

Ecclo la classifica senza errori arbitrali aggiornata ala 16 giornata del campionato di serie A 2023/2024:

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Diff. Inter 41 Inter 37 -4 Juventus 37 Napoli 31 +4 Milan 32 Bologna 30 +2 Bologna 28 Juventus 28 -9 Fiorentina 27 Fiorentina 27 Napoli 27 Milan 27 -5 Atalanta 26 Atalanta 26 Roma 25 Torino 26 +3 Torino 23 Roma 24 -1 Lazio 21 Lazio 22 +1 Monza 21 Lecce 21 +1 Lecce 20 Monza 21 Frosinone 19 Frosinone 19 Genoa 16 Genoa 16 Sassuolo 16 Sassuolo 16 Cagliari 13 Cagliari 15 +2 Udinese 13 Empoli 13 +1 Empoli 12 Udinese 13 Verona 11 Verona 12 +1 Salernitana 8 Salernitana 9 +1

Riproduzione consentita previa citazione della fonte Napolipiu.com