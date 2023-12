Napoli, tre calciatori fermi ai box: le condizioni degli infortunati

Il punto sugli infortuni che tengono ai box tre calciatori del Napoli, Elmas, Zielinski e Olivera.

Il quotidiano il Mattino ha fatto il punto sugli infortuni che tengono ai box tre elementi della rosa del Napoli. Elmas dovrà restare fermo per almeno due settimane a causa della lesione al bicipite femorale, mentre Zielinski continua ad avere fastidi al ginocchio che ne mettono in dubbio il recupero per il match contro la Roma.

Rimane ai box anche Olivera, il cui rientro non è vicino. Anguissa spera di rientrare nella sfida con i giallorossi, anche se probabilmente partirà dalla panchina dopo il pestone contro il Cagliari.

“Restano ai box Elmas (lesione al bicipite femorale, ne avrà per due settimane) e Zielinski (il ginocchio fa i capricci ed è ancora in dubbio per Roma) oltre al lungodegente, Olivera. Partirà dalla panchina invece Anguissa. Il camerunense ha preso un pestone sabato con il Cagliari, ma tornerà disponibile contro Mou“

Gli aggiornamenti dall’infermeria preoccupano in casa azzurra in vista del tour de force tra campionato ed Europa League. Mazzarri spera di riavere quanto prima tutti gli elementi a disposizione.