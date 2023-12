Napoli, emergenza a centrocampo: Mazzarri convoca due Primavera

Per la sfida di Coppa Italia, il Napoli deve fare a meno di tre centrocampisti: Mazzarri convoca due giovani dalla Primavera per sopperire alle assenze.

In vista della sfida di Coppa Italia contro il Frosinone, prevista per questa sera al Maradona e valida per gli ottavi di finale, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha diramato l’elenco dei convocati con diverse assenze a centrocampo.

Mancano all’appello tre pedine del reparto mediano, con la società che non ha comunicato i nomi né i motivi di queste esclusioni. Proprio per sopperire a queste defezioni, Mazzarri ha deciso di portare in panchina due giovani della Primavera: si tratta del difensore D’Avino e del centrocampista Russo.

Una scelta obbligata per il mister, ma che testimonia anche la voglia di dare spazio e visibilità ai promettenti talenti del vivaio azzurro. Chissà che questa chance inaspettata non possa essere un’occasione per mettersi in luce agli occhi di Mazzarri in vista della seconda parte di stagione.

L’elenco completo di Mazzarri: Contini, Gollini, Meret, Di Lorenzo, Zanoli, Juan Jesus, D’Avino, Natan, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Cajuste, Demme, Gaetano, Lindstrom, Lobotka, Russo, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin, Osimhen.