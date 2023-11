Chiariello: “Napoli, solo l’1% di speranza per lo Scudetto secondo l’algoritmo”

Il giornalista Umberto Chiariello si è soffermato sulla probabilità del Napoli di vincere lo Scudetto sulla base dei dati di un algoritmo.

Nell’ambito di una recente intervista a Radio Napoli Centrale, Umberto Chiariello ha analizzato il panorama calcistico italiano, basandosi su dati e previsioni generate da un algoritmo scientifico. Il giornalista ha iniziato discutendo della recente prestazione dell’Italia nel pareggio contro l’Ucraina, sottolineando come la valutazione di tale risultato sia stata, secondo lui, eccessiva.

“Oggi ci affidiamo ad un po’ di cifre. Partiamo dall’Italia: il pareggio con l’Ucraina è stato sopravvalutato. Promessa mantenuta? Meglio mantenere un basso profilo, caro presidente. Hai fatto un 0-0 con un rigore negato all’Ucraina e sei finito in 4° fascia. Tutto questo strombazzamento non lo farei. Quest’anno, nuovamente, il Corriere dello Sport esce fuori con l’algoritmo. Cos’è? Un sistema scientifico che incrocia dei dati e dà delle previsioni”.

Chiariello ha richiamato l’attenzione sull’algoritmo che, già l’anno precedente, aveva predetto con precisione la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli, assegnandogli una probabilità superiore al 74%. Quest’anno, tuttavia, le previsioni vedono l’Inter in pole position con un’84,5% di probabilità di trionfo. La Juventus si attesta intorno all’11-12%, il Milan al 2%, mentre il Napoli si trova appena sopra l’1%.

“Lo scorso anno – ha osservato il giornalista – l’algoritmo disse che lo scudetto, a questo punto della stagione, l’avrebbe vinto il Napoli e che l’avrebbe fatto con oltre il 74%. In coda le sentenze furono le seguenti: Cremonese, Sampdoria e Spezia azzeccando in pieno. Quest’anno, invece, l’Inter ha l’84,5% di vincere lo scudetto, praticamente è fatta. 11-12% per la Juventus, il Milan circa il 2% e il Napoli poco più dell’1%. In coda, la Salernitana viene data spacciata con un solo 12% di possibilità di salvezza, così come il Verona e il Cagliari che viene più facilmente retrocesso dell’Empoli, l’unica concorrente con le altre 3″.

“L’algoritmo è una cosa seria, ha basi scientifiche. Il signor Walter Mazzarri, tuttavia, è convinto di poter fare un miracolo e deve ragionare nell’ottica di battere il tempo e tutto ciò che gira attorno al Napoli in termini di negatività ed anche il computer, perché neanche lui crede in noi, ma noi ci auguriamo che Walterino sappia andare anche oltre le aride cifre di un algoritmo”.