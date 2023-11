Lotito smentisce categoricamente l’arrivo di Insigne alla Lazio: “Una stupidaggine”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha smentito le voci relative ad un possibile arrivo di Insigne al club biancoceleste.

Nelle ultime ore, si intensificano le voci riguardanti un possibile ritorno in Italia di Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, che sarebbe interessato a vestire la maglia della Lazio dopo l’esperienza nella Major League Soccer (MLS). Tuttavia, il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, ha voluto prendere le distanze da queste speculazioni, definendole una “mezza stupidaggine, se non qualcosa di più.”

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Tag24, Lotito ha respinto categoricamente l’ipotesi dell’approdo di Insigne alla Lazio. “Lorenzo Insigne che viene da noi? Non c’è niente di vero, che io sappia… Se devo essere sincero – ha commentato Lotito – a me non risulta, che le devo dire, questo è. Guardi, a me non hanno detto nulla riguardo a questa cosa, a me sembra una mezza stupidaggine, se non qualcosa di più. Faccia una cosa, parli con il direttore sportivo (Fabiani ndr), non so se nelle loro previsioni abbiano pensato a qualcosa, al momento non sono al corrente di questi fatti. Sarri che vuole Insigne? Le ripeto, a me non risulta, mi sembra una stupidaggine“.

Con queste dichiarazioni, Lotito mette fine alle voci di mercato riguardo a un possibile trasferimento di Insigne alla Lazio, sottolineando la mancanza di fondamento nelle indiscrezioni circolate. Resta da vedere come evolverà la situazione e se ci saranno ulteriori sviluppi in merito a questo presunto interesse di Insigne verso la squadra allenata da Maurizio Sarri.