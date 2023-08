Cheddira, l’agente: “Vogliamo guadagnarci il Napoli

L’agente dell’attaccante Cheddira fissa l’obiettivo: meritarsi la chance col Napoli dopo il prestito al Frosinone.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Walid Cheddira, attaccante appena acquistato dal Napoli e girato in prestito al Frosinone, punta a ritornare in azzurro tra qualche stagione. A confermarlo è il suo agente Bruno Di Napoli ai microfoni di Radio CRC: “Essere preso dal Napoli è motivo di orgoglio, ora vogliamo meritarci un ritorno dopo l’esperienza a Frosinone”.

Secondo l’agente, l’ambiente ciociaro è l’ideale per Cheddira, che potrà crescere sotto la guida di Di Francesco. L’obiettivo è farsi trovare pronto per giocarsi le sue chance con la maglia del Napoli in futuro.

Di Napoli elogia poi la società partenopea per aver trattenuto elementi chiave come Osimhen e per gli investimenti fatti, dando continuità ad un progetto vincente. Il club azzurro ha dimostrato di credere in Cheddira con l’acquisto: ora la palla passa al giocatore per ripagare questa fiducia.