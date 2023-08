Retroscena Giordano: “Ecco le mail di ADL all’Al-Hilal per Osimhen. 120 milioni? vi do un piede….”

Il giornalista Giordano svela dettagli e contenuto delle mail tra De Laurentiis e l’Al-Hilal per la trattativa Osimhen.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Fanno discutere i nuovi retroscena sulla trattativa tra Napoli e Al-Hilal per Victor Osimhen rivelati dal giornalista Marco Giordano. Sarebbe stato svelato il contenuto delle mail che si sono scambiati De Laurentiis e il club saudita.

In risposta all’offerta da 120 milioni, il patron azzurro avrebbe replicato sarcasticamente che con quella cifra si può vendere solo “un piede” di Osimhen. Ma non è finita qui.

Successivamente, in un’altra mail provocatoria, De Laurentiis avrebbe scritto che dopo il rinnovo potrebbe cedere il nigeriano anche a 500 milioni, vista l’esplosione del calciomercato.

Insomma, stando a questo clamoroso retroscena, il presidente del Napoli non ha mai realmente considerato la cessione, respingendo le offerte degli arabi con mail al vetriolo che lasciano pochi dubbi sul suo pensiero. Si candida a essere un altro anno da protagonista in azzurro per Osimhen

