Napoli, ufficiale l’acquisto di Cheddira dal Bari: girato in prestito al Frosinone

Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Cheddira dal Bari, girandolo poi in prestito al Frosinone fino al 2024.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli mette a segno un colpo di mercato: ufficializzato l’acquisto di Walid Cheddira dal Bari. L’attaccante classe 1998 è stato poi girato in prestito al Frosinone fino al 30 giugno 2024.

La formula dell’operazione è la stessa utilizzata in precedenza dal Napoli con Caprile, preso dal Bari e ceduto all’Empoli. Anche Cheddira, reduce da una stagione da protagonista in Serie B giocherà ora in Serie A con la maglia del Frosinone.

I ciociari hanno ufficializzato l’arrivo del giocatore con la formula del prestito triennale. La nuova squadra di Cheddira, ieri ha affrontato il Napoli da avversario. L’attaccante vestirà la maglia giallazzurra nella sua prima stagione nel massimo campionato.

Un colpo che dimostra la capacità del Napoli di muoversi con lungimiranza sul mercato, assicurandosi giovani di prospettiva da valorizzare. Dopo l’exploit a Bari, ora Cheddira è pronto al salto di qualità definitivo in Serie A grazie alla fiducia del club azzurro.