KKN – Nessun accordo per Veiga-Napoli, slitta l’arrivo: le ultime

Secondo KKN non c’è ancora l’intesa definitiva tra Napoli e Celta per Veiga: l’arrivo del giocatore in Italia è rimandato.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Frenata nella trattativa che dovrebbe portare il talento spagnolo Gabri Veiga al Napoli. Stando agli ultimi aggiornamenti di Kiss Kiss Napoli, non sarebbe ancora chiuso l’accordo tra gli azzurri ed il Celta Vigo proprietario del cartellino.

“Dalle ultime notizie che ci arrivano al momento non è ancora per niente chiuso l’accordo per Gabri Veiga al Napoli. Non sarà oggi il giorno dell’arrivo in Italia per le visite mediche. C’è ancora qualcosa che manca per l’accordo definitivo tra le parti. Bisognerà capire come andrà a finire in queste prossime ore”.

Di conseguenza, è da escludere l’arrivo del centrocampista oggi in Italia per sostenere le visite mediche prima di firmare il contratto quinquennale. Ci sarebbero ancora dei dettagli da limare per chiudere definitivamente l’operazione.

Bisognerà dunque capire come evolverà la situazione nelle prossime ore e se le parti riusciranno a trovare la quadra. L’iter successivo, una volta dato il via libera dal Celta, prevedrebbe visite a Villa Stuart e firma con il Napoli.

Difficile ora ipotizzare un impiego di Veiga già domenica contro il Sassuolo. Prima vanno risolti gli ultimi ostacoli per formalizzare il trasferimento del promettente centrocampista spagnolo.