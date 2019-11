Se il Napoli batte il Salisburgo il passaggio agli ottavi di Champion League sarebbe garantito. Ancelotti prova a recuperare gli infortunati.

NAPOLI-SALISBURGO, AZZURRI A CACCIA DELLA QUALIFICAZIONE

Napoli-Salisburgo è una partita fondamentale per le sorti degli azzurri in Champions. Una vittoria potrebbe garantire il passaggio del turno con due giornate d’anticipo.

Una qualificazione agli ottavi che non solo porterebbe nuovi incassi, ma anche prestigio. E sarebbe la prima volta per il Napoli conquistare la qualificazione anzitempo.

L’exploit di Salisburgo, scrive Donato Martucci sul corriere del Mezzogiorno, è stato di fondamentale importanza per il cammino della formazione partenopea nella massima competizione europea.

La squadra di Ancelotti ha vinto 2-3 il match di andata in terra austriaca. A segno Dries Mertens, autore di una doppietta, e Lorenzo Insigne.

Il Napoli è in vetta al raggruppamento con sette punti (frutto di due vittorie e un pareggio), un punto di vantaggio sul Liverpool e ben quattro sul Salisburgo. Ecco perché non bisognerà incorrere in passi falsi perché non ci potranno più essere distrazioni.

Gli azzurri di Carlo Ancelotti possono vantare al momento anche la migliore differenza reti: +3 con 5 gol realizzati e due subiti.

L’importante sarà comunque conservare il primo posto, anche se non sarà facile perché bisognerà poi andar a far visita al Liverpool all’Anfiled Road dove non ci sono piacevoli ricordi per gli azzurri (sconfitta in Europa League) e l’anno scorso in Champions.

Ancelotti cercherà di recuperare un po’ di infortunati che non sono ancora al meglio come Mario Rui, Maksimovic e lo stesso Manolas mentre non potrà contare su Allan, infortunatosi con l’Atalanta (distorsione al ginocchio per il brasiliano). I

l tecnico emiliano confida anche nelle doti di Arek Milik, che cerca il suo primo gol in Europa dopo i quattro in campionato in cinque partite realizzati in campionato.

E soprattutto confida nel gioco spettacolare mostrato fin qui in Champions dove il Napoli sembra trasformato anche nel carattere e intensità rispetto al campionato.

Visto il momento del Napoli, De Laurentiis e Carlo Ancelotti hanno deciso il ritiro fino a domenica.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Napoli-Salisburgo, quarta giornata della fase a gironi di Champions League, andrà in onda, in diretta dallo stadio San Paolo di Napoli, domani con inizio alle ore 21 su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Calcio (canale 252).

L’emittente satellitare offre agli abbonati l’app Sky Go con cui sarà possibile seguire il match in streaming, su pc, smartphone e tablet.