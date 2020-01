Cavani all’Atletico Madrid, aumentata l’offerta a breve la fumata bianca

Cavani all’Atletico Madrid, a breve la fumata bianca. il club iberico aumenta a 15 milioni l’offerta al PSG per il cartellino del Matador.

Cavani è vicinissimo all’Atletico Madrid. Il Matador che ha sempre Napoli nel cuore sarebbe tornato volentieri in magli azzurro ma le vie del mercato sono spesse ricche di sorprese e colpi di scena.

Secondo quanto riportato dai media francesi l’Atletico Madrid ha portato a 15 milioni l’offerta per il PSG. La fumata bianca potrebbe arrivare a breve.

Il Matador sarebbe vicinissimo al trasferimento in Liga dopo sette stagioni trascorse con la maglia del Psg.

Dopo sette stagioni vissute in quel di Parigi l’ex del Napoli è pronto a salutare tutti per una nuova avventura. Il contratto di Cavani scadrà nel giugno 2020, e non ha alcuna intenzione di rinnovarlo.



L’Atletico Madrid vuole prendere Cavani adesso per ovviare agli evidenti problemi realizzativi del proprio reparto offensivo. Diego Pablo Simeone stravede per l’ex bomber del Napoli e non vede l’ora che possa indossare la maglia dei colchoneros.

La trattativa per Cavani all’Atletico sembra ormai in dirittura d’arrivo. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Deporters Cuatro, l’agente del calciatore sudamericano sarebbe nella sede del club spagnolo per chiudere l’operazione e permettere al suo assistito di ritrovare serenità e soprattutto gol.