De Luca ‘punzecchia’ Osimhen: “Se dovesse restare mi aspetto una media goal da record”

Il giornalista critica l’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, che continua a tenere in sospeso il mercato del Napoli.

Nel calderone del calciomercato estivo, la situazione di Victor Osimhen continua a dominare i dibattiti. L’attaccante nigeriano, protagonista di una stagione non proprio straordinaria con il Napoli e fresco di rinnovo contrattuale lo scorso dicembre, è al centro di nuove polemiche grazie a un pungente post del giornalista Diego De Luca.

Nel suo ultimo intervento, De Luca non ha risparmiato critiche a Osimhen, sottolineando come il contratto di alto valore del giocatore sollevi aspettative altissime. “Certamente andrà via, alla fine. Ma, dovesse restare, in virtù di un contratto degno dei migliori bomber al mondo, mi aspetto da Osimhen una media goal come mai vista nella storia del calcio italiano. Se segni tanto vali tanto? Ok. Ma se non segni quanto ti pagano, dovrebbero tagliarti lo stipendio”, ha scritto De Luca.

Le parole del giornalista hanno immediatamente scatenato una serie di reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Alcuni followers hanno risposto con toni accesi, evidenziando il ruolo cruciale di Osimhen per il club partenopeo. Un commento sottolinea: “Immagina se Osimhen non ci faceva la cortesia di rinnovare, mezzo stipendio o intero che fosse, non vendevi neanche la maglietta con il suo nome. Non vedo l’ora che arrivi il 30 di agosto per mettere fine a tutte queste storie”.

Altri, invece, mettono in risalto la necessità di evoluzione per il Napoli: “A prescindere da come finirà questa storia, Lukaku e Antonio Conte non possono aspettare in eterno. Il Napoli ha bisogno di nuove energie per far decollare il progetto tecnico-tattico del mister salentino”.